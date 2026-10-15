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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 09:22

Lula comemora aprovação no Senado da PEC do fim da escala 6x1

Lula doz que foi a "voz do povo" que o conduziu para garantir a votação da PEC este ano

Lula doz que foi a "voz do povo" que o conduziu para garantir a votação da PEC este ano

EVARISTO SA / AFP
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou na noite desta quarta-feira (14) a aprovação pelo Senado da PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a escala de trabalho 6x1.
"Foi um momento extraordinário para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que uma conquista como essa jamais será revogada porque não foi uma conquista burocrática. Foi uma conquista que saiu da rua e do desejo histórico do trabalhador", disse.
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