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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 08:36

Fiergs diz que mudança na legislação trabalhista deveria ser debatida com setores produtivos

Senado votou o fim da escala 6X1 em sessão realizada na quarta-feira (14)

Senado votou o fim da escala 6X1 em sessão realizada na quarta-feira (14)

Lula Marques/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Sobre a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho, extingue o modelo de jornada 6x1 e estabelece novas regras para a organização do trabalho no Brasil, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) diz que acompanha com preocupação a proposta aprovada no Senado na quarta-feira (14) por 75 votos a 1. A entidade reconhece a importância de promover melhores condições de vida e bem-estar aos trabalhadores, mas defende que mudanças dessa magnitude sejam amplamente debatidas fora do período eleitoral e com os setores produtivos, considerando os impactos econômicos, operacionais e sociais envolvidos.

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