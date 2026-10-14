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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 19:31

Kassio se reúne com Janones para discutir 'Exército do Lula' no WhatsApp

Encontro ocorreu a pedido de Janones

Encontro ocorreu a pedido de Janones

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS/JC
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Agências
O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, se reuniu com o deputado federal André Janones (Rede-MG) nesta quarta-feira (14) para discutir o canal "Exército do Lula" no WhatsApp.
A reunião entre os dois ocorreu às 17h e durou cerca de uma hora. O encontro ocorreu a pedido da defesa do deputado, que movimenta as redes sociais em defesa da reeleição do presidente Lula (PT).

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