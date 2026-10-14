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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 18:42

Senado inicia votação da PEC do fim da escala 6x1

Na pauta, quinta e última sessão de discussão e votação, em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1

Na pauta, quinta e última sessão de discussão e votação, em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1

Ton Molina/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
O Senado iniciou na tarde desta quarta-feira (14) a votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1. O texto é uma das bandeiras eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e enfrenta resistência da oposição, que trabalha para evitar a promulgação antes do segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro.
A PEC precisa de 49 votos favoráveis para ser aprovada. Pelas regras de tramitação de emendas constitucionais, esse tipo de proposta precisa ser votada em dois turnos, com um intervalo de cinco dias úteis e três sessões de discussão entre eles. Ou seja, pelo trâmite original, seria impossível votá-la antes da eleição.
A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), apresentou um requerimento para votação dos dois turnos nesta quarta. Esse tipo de pedido precisa do apoio de 54 senadores, e ela reuniu assinaturas de bancadas que somam 56 parlamentares.

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