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CapaEmpresas & NegóciosTrabalho

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 13:31

Fim da escala 6x1: o que muda no dia a dia de empresas e funcionários?

Mudança para a escala 5x2 fará com que a jornada de trabalho semanal caia gradativamente para 40 horas

Mudança para a escala 5x2 fará com que a jornada de trabalho semanal caia gradativamente para 40 horas

Gil Ferreira/Agência CNJ/JC
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Agências
A PEC (proposta de emenda à Constituição) que prevê o fim da escala 6x1 ?na qual se trabalham seis dias por semana com um dia de folga? deve mudar a rotina de grande parte dos trabalhadores do país.
A Câmara dos Deputados aprovou em maio o texto que prevê a adoção da escala 5x2, com dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução de salário. A medida passou pela CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado no início de setembro e, agora, será votada no plenário.
A jornada, hoje limitada a 44 horas semanais, cairá para 42 horas e, depois, para 40 horas. A mudança não será imediata. A nova escala passa a valer 60 dias após a promulgação e a publicação da emenda, quando haverá redução para 42 horas semanais. Após 12 meses, a jornada cairá para 40 horas.

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