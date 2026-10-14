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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 17:47

Bloco do centrão com dez partidos declara apoio à reeleição de Motta na Câmara

Motta intensificou as articulações em busca de apoio

Motta intensificou as articulações em busca de apoio

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Divulgação/JC
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Agências
Um grupo de dez partidos do centrão declarou, nesta quarta-feira (14), apoio à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). O bloco soma 252 deputados, quase a maioria da Casa, e anunciou também que atuará junto na próxima legislatura que se inicia em fevereiro de 2027.
"O presidente Hugo Motta terá nosso apoio para iniciar o diálogo em busca de convergência e unidade em torno da reeleição à presidência da Câmara dos Deputados", afirma a nota, assinada pelos líderes e presidentes do PSD, Republicanos, MDB, do Podemos e das federações União Brasil-PP, PSDB-Cidadania e PRD-Solidariedade.

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