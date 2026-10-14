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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 17:14

Lula e Flávio Bolsonaro divergem sobre CLT, sindicatos e jornada de trabalho

Candidatos divergem em vários pontos

Candidatos divergem em vários pontos

MARCO QUINTANA/ARQUIVO/JC
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Agências
As posições dos dois candidatos à presidência da República apontam para caminhos opostos quando o assunto é mercado de trabalho. Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) defende uma maior flexibilização das relações entre patrões e empregados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aposta na manutenção das garantias previstas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e no fortalecimento dos sindicatos.
O senador do PL aposta em promessas que agradam ao setor produtivo, como a redução da burocracia e dos impostos para quem contrata, defendendo modalidades alternativas de contratação. Por isso, criticava a proposta do fim da escala 6x1, que deve ser votada nesta quarta-feira (14).

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