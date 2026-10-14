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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 09:44

Flávio Bolsonaro confirma presença no debate da Band, informa emissora

Ontem Flávio havia dito que não participaria do debate na emissora

Ontem Flávio havia dito que não participaria do debate na emissora

Sergio Lima/AFP/Divulgação/JC
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O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) confirmou, nesta quarta-feira (14), a presença no debate da Band, que acontecerá neste domingo (18), a partir das 20h. O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estará presente. As informações foram divulgadas pela emissora, após Flávio dizer que não participaria da atividade

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