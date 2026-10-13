Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 18:04

Flávio Bolsonaro confirma que não irá no debate da Band no domingo

Flávio disse irá avaliar presença no debate da Globo

Flávio disse irá avaliar presença no debate da Globo

Evaristo Sa/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira (13), que não participará do debate da Band no domingo (18). Segundo ele, a presença no último debate do segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda será avaliada pela campanha.
"Não vou no debate da Band domingo", declarou em coletiva após um evento de apoio à sua candidatura com representantes do MDB, em São Paulo. Sobre o último encontro entre os presidenciáveis, disse: "Ainda vamos avaliar se vamos".
Flávio anunciou que participará no domingo de uma manifestação ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). Segundo o candidato, será "o maior ato da democracia".
A entrevista ocorreu após o anúncio de apoio de 17 diretórios estaduais do MDB a Flávio, segundo o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi. O dirigente atribuiu a adesão à articulação de Tarcísio e Nunes. Outros dez diretórios, das regiões Norte e Nordeste, divulgaram nesta terça-feira uma nota de apoio à reeleição de Lula.

Notícias relacionadas