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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 19:05

Vereadores reúnem assinaturas necessárias para abertura da CPI das Ambulâncias

Para o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Moisés Barboza, a CPI das Ambulâncias é uma das prioridades até o fim do ano no Legislativo Municipal

Para o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Moisés Barboza, a CPI das Ambulâncias é uma das prioridades até o fim do ano no Legislativo Municipal

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
O pedido para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), dedicada à investigação da demora no atendimento em ambulâncias em Porto Alegre, recebeu as 12 assinaturas necessárias para ser protocolado na Câmara Municipal. A solicitação de autoria do vereador Roberto Robaina (PSOL) foi enviada nesta terça-feira (13) à Procuradoria-Geral da Casa e aguarda a análise. A informação foi dada pelo presidente da Câmara, o vereador e deputado estadual eleito Moisés Barboza (PSDB), durante um café com jornalistas.
O problema da demora no socorro em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teve bastante repercussão nos últimos dias após uma série de reportagens na imprensa. De acordo com as matérias sobre o tema, a empresa terceirizada que gere esse serviço possuiria um número insuficiente de motoristas.  
“É um assunto periclitante. Não dá para a gente ver no noticiário que um idoso esperou cinco horas para receber atendimento em Porto Alegre. Então, temos que investigar. Esse é um dos temas que são emergenciais”,  avaliou o presidente da Câmara.
Com isso, há dois pedidos de CPI em andamento na Câmara Municipal. O outro busca investigar as emendas parlamentares municipais destinadas à saúde, após a Justiça determinar a prisão do vereador Giovane Byl (Podemos). Segundo a denúncia, o parlamentar teria desviado mais de R$ 2 milhões do Fundo Municipal da Saúde para projetos financiados com emendas parlamentares.

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