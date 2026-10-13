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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 11:17

Kassio volta a censurar canal de Janones e diz que Lula pode ser responsabilizado por uso

Kassio estabeleceu que o canal só poderá voltar a funcionar sob determinadas condições

Kassio estabeleceu que o canal só poderá voltar a funcionar sob determinadas condições

Luiz Roberto/TSE/JC
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Agências
O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, voltou a censurar o canal de WhatsApp "Exército do Lula", administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).
Em mais um capítulo da guerra de decisões em torno do tema, Kassio estabeleceu que o canal só poderá voltar a funcionar sob determinadas condições, como a comunicação de um endereço à Justiça Eleitoral.
O ministro do TSE também disse que Lula poderá ser eventualmente responsabilizado pela utilização irregular do canal. O canal tem 4 milhões de seguidores e foi criado para promover a candidatura do presidente Lula (PT) e já tinha sido censurado no domingo por Kassio a pedido da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), sob a justificativa de disseminação de notícias falsas.

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