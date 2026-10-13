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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 10:27

Pesquisa mostra Flávio Bolsonaro com 51% dos votos e Lula com 49%

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições à presidência da República

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições à presidência da República

Montagem sob fotos de EVARISTO SA/AFP e Ricardo Stuckert/PR
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% das intenções de votos válidos no segundo turno da eleição presidencial e o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem 49%, segundo pesquisa PoderData/AYA divulgada nesta terça-feira (13). Os candidatos estão tecnicamente empatados - a margem de erro é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos.
No levantamento anterior, publicado no dia 8 de outubro, Flávio Bolsonaro tinha 53% e Lula, 47%. A diferença entre os candidatos caiu de 6 para 2 pontos percentuais. O cálculo dos votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos. Considerado o total de entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 48% e Lula, 46%, respectivamente. Brancos e nulos permanecem em 5%, e 2% não sabem em quem votar. Os percentuais estão sujeitos a arredondamento.
Esta é a segunda pesquisa nacional do instituto realizada após o primeiro turno, em 4 de outubro. Na votação, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos e Lula, 45,16%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
O PoderData, em parceria com a AYA Bancah, realizou três mil entrevistas por telefone, entre 10 e 12 de outubro, em 686 municípios de 27 estados. O nível de confiança é de 95%, e o registro no TSE é BR-01209/2026.

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