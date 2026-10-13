Zucco detalha agenda de Flávio Bolsonaro no RS nesta quarta-feira

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) estará em Porto Alegre nesta quarta-feira (14) para cumprir suas primeiras agendas na região Sul durante o segundo turno das eleições. No final da tarde, às 17h
, o presidenciável participará de uma mobilização com apoiadores e aliados políticos no Largo Glênio Peres, ao lado do Mercado Público, no Centro Histórico da Capital
.
A vinda do candidato foi confirmada no sábado (10) pelo governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), em publicação nas redes sociais. A programação prevê ainda uma reunião-almoço na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs)
, no final da manhã.
Conforme a assessoria de Zucco, também são esperadas as presenças do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), do governador reeleito de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), do governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), e dos seis senadores eleitos pelos três estados da região Sul.Esta será a terceira visita de Flávio Bolsonaro ao Rio Grande do Sul em 2026
. Em abril, ele participou do lançamento da pré-campanha de Zucco ao governo gaúcho. Em setembro, esteve na Expointer e, na sequência, participou de um comício que reuniu milhares de apoiadores no Parque Moinhos de Vento (Parcão)
, em Porto Alegre.
No sábado, durante atividades em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o candidato do PL pediu que seus apoiadores mantenham a mobilização até o segundo turno da eleição presidencial, marcado para o dia 25 de outubro.