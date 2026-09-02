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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 19:54

Flávio Bolsonaro participa de comício em Porto Alegre

A agenda ocorreu no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre

A agenda ocorreu no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre

Marcus Meneghetti/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
Após o candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) visitar a Expointer em Esteio nesta quarta-feira (2), ele se deslocou para o Parque Moinhos de Vento em Porto Alegre – onde os apoiadores gaúchos o aguardavam para um comício a partir das 18h. O evento também teve a presença do candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), e dos candidatos ao Senado, Marcel Van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL).

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