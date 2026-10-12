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CapaPolíticaSenado Federal

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 12:17

Comissão do Senado marca análise da PEC da Segurança Pública para quarta

Se aprovada, a PEC avança para votação no plenário do Senado

Se aprovada, a PEC avança para votação no plenário do Senado

Pedro França/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado deve votar emendas à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública nesta quarta-feira (14). A proposta amplia as atribuições da União na área para ampliar o combate ao crime organizado.
O texto-base da proposta foi aprovado em setembro. O presidente Lula (PT) já havia manifestado a intenção de criar um Ministério da Segurança Pública, promessa que não foi cumprida durante o mandato. Lula, no entanto, condicionou a nova pasta à aprovação da PEC da Segurança Pública, que estava parada no Senado.

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