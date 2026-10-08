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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:09

Lula muda coordenação de campanha e coloca trio de petistas do Nordeste em postos-chave

Em fala para a militância, o petista disse que esta é a sua disputa presidencial menos organizada

Em fala para a militância, o petista disse que esta é a sua disputa presidencial menos organizada

Nelson Almeida/AFP/JC
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Agências
O presidente Lula (PT) decidiu incorporar três aliados para integrarem a comunicação de sua campanha, após uma série de atritos internos e frustrações do petista com a coordenação de sua equipe. Agora, o time passa a ter na linha de frente Camilo Santana, do Ceará, Jaques Wagner e Rui Costa, ambos da Bahia.
Na quarta-feira (7), o petista disse que esta é a menos organizada de suas disputas presidenciais, em fala feita para a militância com a presença do atual coordenador de campanha, Edinho Silva, um dos principais alvos de críticas internas.

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