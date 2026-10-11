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Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 16:43

Corregedor do TSE derruba decisão de Nunes Marques e mantém canal 'Exército do Lula'

Presidente do TSE, Kassio Nunes Marques havia derrubado canal do WhatsApp criado por deputado federal

Presidente do TSE, Kassio Nunes Marques havia derrubado canal do WhatsApp criado por deputado federal

Luiz Roberto/TSE/JC
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Agências
O corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, reverteu a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, e manteve no ar o canal "Exército do Lula" no WhatsApp.
Na manhã deste domingo (11) Nunes Marques atendeu a um pedido da campanha do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e determinou a derrubada do canal, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).
Nunes Marques havia afirmado que o canal transmitia "a milhões de pessoas, sob comando único" conteúdos que o TSE já reconheceu como "inverídicos." "A liberdade de expressão não é salvo-conduto para o ilícito eleitoral", dizia de decisão.

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