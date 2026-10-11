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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 14:33

Lula critica "censura" de Kassio a canal de Janones e diz desconfiar da Justiça Eleitoral

Presidente candidato à reeleição comentou decisão do TSE em ato na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo

Presidente candidato à reeleição comentou decisão do TSE em ato na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo

Miguel Schincariol/AFP/Divulgação/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu neste domingo (11) à decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de mandar retirar do ar o canal "Exército do Lula", mantido pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) e que acumula mais de 3 milhões de seguidores.
Ao participar de ato da esquerda na avenida Paulista, em São Paulo, ele disse ainda desconfiar do comportamento da Justiça Eleitoral.
"Não é possível que um presidente [de tribunal] eleitoral não tenha um comportamento civilizado, republicano", afirmou Lula a jornalistas, em referência a Kassio, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que atendeu a um pedido da campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

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