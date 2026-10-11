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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 16:28

Lula busca atrair jovens, reverter desânimo e impulsionar militância em ato com milhares na Paulista

A avenida chegou a ser ocupada na quase totalidade de seus 2,8 km

A avenida chegou a ser ocupada na quase totalidade de seus 2,8 km

AFP
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Agências
Atrás nas pesquisas de intenção de voto, Lula (PT) reuniu milhares de apoiadores na avenida Paulista neste domingo (11) e fez um discurso voltado ao público jovem, destacando lideranças recém-eleitas pelo PT e prometendo uma revolução tecnológica em um eventual novo governo. 
Estudantes, comunidades de fãs, movimentos sociais e partidos de esquerda convocaram a manifestação, batizada de Marcha pela Democracia, na tentativa de reverter um clima de desânimo diante da desvantagem na disputa para Flávio Bolsonaro (PL), que ficou à frente no primeiro turno da eleição.
A estratégia do PT para vencer a eleição passa por reduzir a abstenção no dia da votação e por pedir à militância que convença outras pessoas a mudar de voto.

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