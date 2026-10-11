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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 14:57

Em ato na Paulista, Lula garante que fim da escala 6x1 será votado na quarta-feira

Lula participa de ato eleitoral na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo

Lula participa de ato eleitoral na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo

Miguel Schincariol/AFP/Divulgação/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição, disse que a votação para o fim da escala 6x1 deve acontecer na próxima quarta-feira, 14 de outubro. A afirmação foi realizada durante ato de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (11).

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