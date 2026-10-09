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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 20:20

13% citam desinteresse como motivo para abstenção no 1º turno

Motivo mais citado para não comparecimento às urnas foi viagem

Motivo mais citado para não comparecimento às urnas foi viagem

Agência Brasil
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Agências
A abstenção no primeiro turno das eleições deste ano bateu recorde: 21,08%. Foram mais de 33 milhões de pessoas que deixaram de votar no último dia 4. Novo recorte de pesquisa Datafolha divulgado nesta sexta-feira (9) traz motivos relacionados ao não comparecimento.
De acordo com o levantamento, entre os eleitores que declararam não ter ido às urnas no último domingo, 19% apontaram viagem ou não estar na cidade como razão para a ausência; saúde e doença surgiram nas respostas de 18%.

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