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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 19:22

78% consideram muito importante que Flávio e Lula participem de debates no 2º turno, aponta Datafolha

18% dos entrevistados dizem que podem mudar de voto de acordo com desempenho nos debates

18% dos entrevistados dizem que podem mudar de voto de acordo com desempenho nos debates

PABLO PORCIUNCULA
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Agências
Para 78% dos brasileiros, é muito importante que os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) participem dos debates promovidos no segundo turno da eleição presidencial, apontam dados de pesquisa do instituto Datafolha.
O levantamento também indica que 18% dos entrevistados admitem que o desempenho nos confrontos na TV pode fazê-los mudar de voto. Essa fatia é composta por 5% que veem chance grande, 7% que consideram a probabilidade média e 6% que a veem como pequena.

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