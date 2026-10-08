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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 19:07

Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula, 48% em votos válidos no segundo turno, mostra Datafolha

Em votos totais, Flávio fica com 49% e Lula, com 45%

Em votos totais, Flávio fica com 49% e Lula, com 45%

EVARISTO SA
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Agências
O primeiro levantamento do Datafolha feito após a definição da disputa de segundo turno da eleição presidencial mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 52% em votos válidos e o presidente Lula (PT), com 48%.
Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o placar final no dia do pleito.

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