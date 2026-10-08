Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 19:01

25% dos eleitores de Flávio Bolsonaro dizem escolher candidato para derrotar Lula, aponta Datafolha

6% dos eleitores dizem poder mudar de voto até o segundo turno

6% dos eleitores dizem poder mudar de voto até o segundo turno

ARTE/JC
Compartilhe:
Agências
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8) mostra que 25% dos eleitores de Flávio Bolsonaro (PL) escolhem o candidato por quererem derrotar o presidente Lula (PT). O percentual dos que escolhem o atual mandatário para bater o senador é de 13%.
Ao considerar todo o eleitorado, são 76% que afirmam escolher o melhor candidato da eleição, ante 19% os que dizem querer derrotar o adversário.

Notícias relacionadas