Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:40

Eduardo Paes recorre ao STF contra anulação de votos de Garotinho no RJ

Tese da defesa de Paes foi derrotada por 5 votos a 2 no TSE

Tese da defesa de Paes foi derrotada por 5 votos a 2 no TSE

Tomaz Silva/Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A coligação do ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de anular os votos dados ao ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) na disputa pelo Governo do Rio de Janeiro.
O julgamento do TSE realizado nesta quinta-feira (8) abre caminho para a proclamação do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), como governador eleito. Paes solicita, porém, que o STF determine o "regular seguimento" da eleição, com a realização de um segundo turno.

Notícias relacionadas