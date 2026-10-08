MDB fecha apoio de 17 diretórios estaduais à campanha de Flávio Bolsonaro após reunião

O MDB fechou apoio de ao menos 17 diretórios estaduais à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL). A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (8), em uma reunião do candidato com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente da sigla, Baleia Rossi.

O anúncio oficial será feito na próxima terça-feira (13), no escritório da campanha de Tarcísio em São Paulo. O governador e o prefeito vinham articulando o apoio em conversas com o dirigente emedebista nos últimos dias.

Além de São Paulo, estarão com Flávio os diretórios emedebistas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre outros.

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O candidato do PL, que terminou o primeiro turno na primeira colocação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já recebeu apoio de PP, União, Republicanos, Podemos e Novo. Os candidatos Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) também já anunciaram que estarão com o senador no segundo turno.

Após ser reeleito no primeiro turno em São Paulo, Tarcísio passou a se dedicar à eleição de Flávio Bolsonaro a nível nacional. Até o momento, ele tem atuado como articulador político e busca obter o apoio do Republicanos, seu próprio partido, e do Podemos ao aliado.

O governador mantém uma relação próxima com Baleia e participou diretamente da articulação para filiar o vice-governador Felício Ramuth ao MDB.

Já Nunes mergulhou de cabeça na campanha de Flávio no primeiro turno e recebeu até elogios públicos do senador e de outros bolsonaristas pelo empenho. Nunes ajudou a mobilizar aliados na capital e a articular encontros do candidato com empresários e agendas em regiões periféricas da cidade.

O apoio do MDB a Flávio Bolsonaro ganhou força internamente após a derrota de importantes emedebistas da ala lulista do partido - especialmente Renan Filho, que perdeu a disputa pelo governo de Alagoas, e Hana Ghassam, derrotada no Pará.

No primeiro turno da eleição, o MDB decidiu não apoiar nenhum candidato ao Planalto e liberar os diretórios estaduais para definir seus apoios conforme a realidade local. Havia um desejo do PT de atrair o partido para a coligação do presidente Lula, mas, segundo fontes do MDB, nunca houve uma negociação de fato.

O MDB chegou a ocupar três ministérios de peso no governo Lula: Planejamento, com Tebet; Transportes, com Renan Filho; e Cidades, com Jader Filho.