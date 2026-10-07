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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 14:56

MDB gaúcho declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

O deputado federal Alceu Moreira organizou reunião que resultou no apoio do MDB gaúcho a Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial

O deputado federal Alceu Moreira organizou reunião que resultou no apoio do MDB gaúcho a Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial

Jackson Ciceri/ Divulgação MDB/ JC
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Marcus Meneghetti
O MDB gaúcho declarou apoio nesta quarta-feira (7) ao candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026. Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai disputar o segundo turno com Flávio, após ficar em segundo lugar com 45,16%.

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