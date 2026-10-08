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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 16:55

Emendas parlamentares de Flávio Bolsonaro pagam empresas acusadas de cartel pela PF

Senador destinou emendas a empresas investigadas pela PF, ONG considerada inexistente e instituto indicado por miliciano

Senador destinou emendas a empresas investigadas pela PF, ONG considerada inexistente e instituto indicado por miliciano

Evaristo SA/AFP/JC
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Agências
Emendas do senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PL, foram usadas para pagar empresas investigadas pela Polícia Federal por suspeita de cartel, uma ONG considerada "inexistente" pela Receita Federal e investigada pelo TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro), além de um instituto indicado por um miliciano.
O senador teve mais de R$ 300 milhões reservados para suas emendas no orçamento federal desde 2020. Procurado pela reportagem, Flávio afirmou não indicar as empresas que receberão os valores enviados por ele aos beneficiários.

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