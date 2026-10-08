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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 16:40

Moraes determina início de pena de Eduardo Bolsonaro e cancela passaportes

No julgamento, Moraes disse que "não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país"

No julgamento, Moraes disse que "não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país"

MANDEL NGAN/AFP/JC
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Agências
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou, na última quarta-feira (7) o início do cumprimento da pena do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), condenado a quatro anos e dois meses de prisão em regime inicialmente semiaberto pela atuação nos Estados Unidos pelo crime de coação para intimidar o Judiciário brasileiro e impedir a análise da trama golpista.
O relator declarou o trânsito em julgado do processo, quando não há mais possibilidade de recursos e a partir de quando é possível executar a pena fixada.

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