Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 19:19

Lula muda tom nas redes e grava vídeo em formato selfie após 1º turno

No vídeo, presidente pede que apoiadores saiam às ruas e conversem com indecisos

No vídeo, presidente pede que apoiadores saiam às ruas e conversem com indecisos

NELSON ALMEIDA/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, publicou nesta quarta-feira (7) um vídeo em formato selfie no qual pede que apoiadores saiam às ruas. A gravação indica uma mudança na comunicação digital da campanha petista após o primeiro turno, em que Lula terminou atrás de Flávio Bolsonaro (PL).
Até então, o presidente não havia publicado vídeos nesse formato. Na gravação, ele aparece segurando o celular, vestido com camisa social azul, e diz "bora, gente, pra rua". Em seguida, convoca eleitores a conversar com as pessoas.

Notícias relacionadas