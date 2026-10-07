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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 17:08

Flávio Bolsonaro sugere que Brasil sob seu governo fará parte do Escudo das Américas

A proposta já é tratada como certa por aliados próximos de Flávio, como seu irmão Eduardo, próximo do governo Trump

A proposta já é tratada como certa por aliados próximos de Flávio, como seu irmão Eduardo, próximo do governo Trump

Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou em entrevista com o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, que vai incluir o Brasil no Escudo das Américas, iniciativa de cooperação de segurança liderada por Donald Trump com aliados na América Latina.
A conversa entre os dois foi publicada nesta quarta-feira (7) pelo perfil do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, três dias após Flávio ir ao segundo turno à frente de Lula (PT). Em dado momento, o senador fala que "se Deus quiser, teremos maioria no Congresso brasileiro", o que sugere que a reunião foi realizada antes do pleito.

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