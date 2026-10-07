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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 19:08

Novo relator do orçamento gaúcho deve ser definido nesta semana

Coordenador de Zucco na transição de governo, Leonardo Pascoal (PL)

Coordenador de Zucco na transição de governo, Leonardo Pascoal (PL)

Lucas Braz/Critério/Divulgação/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Com a transição entre o atual governo de Eduardo Leite (PSD) e o eleito de Luciano Zucco (PL) prevista para iniciar oficialmente na sexta-feira (9), em reunião entre os dois, haverá mudanças no orçamento do Rio Grande do Sul para o ano que vem. A relatoria do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 passará das mãos do líder do governo Leite na Assembleia, Frederico Antunes (PSD), para um parlamentar aliado ao governador eleito, conforme confirmou nesta terça-feira Eduardo Leite.

De acordo com o coordenador da transição do governo eleito, o secretário de Educação de Porto Alegre Leonardo Pascoal (PL), o relator deverá ser definido ainda nesta semana. Ele indicou que será um quadro da coligação que integrou a campanha de Zucco. Entre os partidos da chapa com cadeiras na Assembleia, estão o PL, a Federação União-PP, o Republicanos, o Podemos e o Novo.

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