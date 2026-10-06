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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 16:34

Transição entre governos Leite e Zucco inicia oficialmente na sexta-feira

Leite disse que fará uma transição "exemplar, com absoluta e total transparência

Leite disse que fará uma transição "exemplar, com absoluta e total transparência

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), anunciou nesta terça-feira (6) que a primeira reunião da equipe da atual gestão do Piratini com o grupo do governo eleito, de Luciano Zucco (PL), será nesta sexta-feira (9).

O encarregado do atual governo para a coordenação política da transição é o secretário-chefe da Casa Civil, o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior. Já a parte técnica ficará com a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

Da parte de Zucco, os nomes da transição não foram confirmados oficialmente. Nesta semana, o governador eleito cumpre agendas em Brasília, onde ainda tem mandato como deputado federal.

Já Eduardo Leite se comprometeu, em coletiva de imprensa concedida nesta terça, a fazer uma transição “exemplar, com absoluta e total transparência”.

O escritório de transição será no Prédio Guaíba, localizado na avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

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