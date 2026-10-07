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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 16:01

Kassio confirma análise sobre soltura de Bolsonaro após eleição e fala em levar caso ao plenário do STF

Kassio Nunes Marques afirmou que análise antes do segundo turno poderia impactar as eleições

Kassio Nunes Marques afirmou que análise antes do segundo turno poderia impactar as eleições

Luiz Roberto/TSE/Divulgação/JC
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Agências
O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta quarta-feira (7) que não pretende analisar uma eventual soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) antes do segundo turno por considerar que o caso pode interferir nas eleições.
Em nota, o magistrado disse ainda que pretende levar a discussão para o plenário da corte. O comunicado foi divulgado após vir a público que o magistrado pretende julgar uma ação que pede a soltura de Bolsonaro logo após o segundo turno.

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