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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 15:03

Entenda as propostas pelo fim da escala 6x1 de Flávio Bolsonaro e Lula

Na escala 6x1, o profissional tem jornada de seis dias de trabalho com um de descanso

Na escala 6x1, o profissional tem jornada de seis dias de trabalho com um de descanso

PABLO PORCIUNCULA
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Agências
A PEC (proposta de emenda à Constituição) 12, apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) em maio, e encampada pelo candidato Flávio Bolsonaro (PL) caso seja eleito presidente, também pretende acabar com a escala 6x1, mas de forma diferente da PEC 221, defendida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.
O projeto altera parte do artigo 7º da Constituição Federal para prever ao trabalhador a possibilidade de escolha entre a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e o trabalho por hora, por meio de um regime flexível. O pagamento seria feito com base nas horas trabalhadas.

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