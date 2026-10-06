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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 21:58

Moraes arquiva investigação contra bolsonaristas Marcos do Val, Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio

A investigação apurava tentativa de obstrução das investigações e corrupção de menores

A investigação apurava tentativa de obstrução das investigações e corrupção de menores

Alejandro Zambrana/STF/Divulgação/JC
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Agências
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), arquivou uma investigação contra o senador Marcos do Val (Avante-ES), os blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio e o influenciador Ednardo Raposo. A decisão é de setembro, em processo que corre sob sigilo.
Segundo o relator, como o Ministério Público pediu o arquivamento, ao Supremo cabe acolher a posição, a não ser que surjam novas provas.
A investigação apurava tentativa de obstrução das investigações e corrupção de menores.

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