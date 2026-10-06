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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 19:57

Senado começa a discutir PEC do fim da 6x1

Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, avalia que conclusão do processo será após segundo turno eleitoral

Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, avalia que conclusão do processo será após segundo turno eleitoral

Lula Marques/Agência Brasil.
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Agências
O Senado deu início nesta terça-feira (6) à primeira discussão da PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a escala de trabalho 6x1.
Bandeira do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a proposta já foi aprovada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e passará por teste de fogo no plenário, agora sob pressão do resultado das urnas no último domingo (4).
O governo chegou a articular para antecipar a votação da PEC, algo que, regimentalmente, só pode ser feito por acordo.

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