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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 18:35

Caiado confirma apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno em ato com governadores reeleitos

Caiado disse que o apoio é coerente com a sua trajetória, de combate ao PT

Caiado disse que o apoio é coerente com a sua trajetória, de combate ao PT

SERGIO LIMA
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Agências
Derrotado no primeiro turno da eleição presidencial, Ronaldo Caiado (PSD) anunciou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto nesta terça-feira (6), em Goiânia.
Caiado disse que o apoio é coerente com a sua trajetória de combate ao PT. "Proporcionalmente Goiás vai dar a maior vitória a Flávio Bolsonaro. Será mobilização em tempo integral", disse Caiado, que também exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro, "meu colega na Câmara por 20 anos", que está em prisão domiciliar condenado por tentativa de golpe.
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"Eu jamais neguei, em todas as circunstâncias, que se eu chegasse onde você vai chegar, eu iria assinar a anistia dele e de todos os [condenados] do 8 de janeiro", disse Caiado.

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