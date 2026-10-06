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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 17:08

Confira quem foram os candidatos mais votados em Porto Alegre nas eleições de 2026

Em Porto Alegre, os candidatos mais votados nem sempre foram os mesmos que conquistaram a eleição

Em Porto Alegre, os candidatos mais votados nem sempre foram os mesmos que conquistaram a eleição

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Laura Richa
Laura Richa
As eleições realizadas no último domingo (4) definiram os representantes para os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual, além de apontarem os dois candidatos que disputarão o segundo turno para a Presidência da República. Em Porto Alegre, porém, nem todos os candidatos mais votados conquistaram uma vaga.

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