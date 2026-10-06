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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 14:57

Flávio Bolsonaro diz que vai a debates no segundo turno, após Lula também sinalizar presença

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta terça-feira (6), que vai comparecer a debates no segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta terça-feira (6), que vai comparecer a debates no segundo turno

SERGIO LIMA
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Agências
O candidato a presidente e senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, nesta terça-feira (6), que vai comparecer a debates no segundo turno, após não ter participado na primeira etapa da eleição. O primeiro turno terminou sem embates entre os principais adversários, o senador e o presidente Lula (PT).
"Vou participar de debate. Acho que são importantes. [...] Eu quero comparar os programas de governo, eu quero comparar os governos do Lula com o nosso governo. Tenho a convicção de que a gente vai sair vitorioso nesse debate", disse o candidato do PL em entrevista à imprensa na sede de sua campanha, em Brasília.
Após terminar o primeiro turno atrás de Flávio, Lula afirmou, na segunda-feira (5), que também quer participar de debates no segundo turno. "Agora é importante ter debate na televisão, porque agora é tete a tete", disse o petista. A informação foi reiterada por seus aliados, que confirmaram que ele deve comparecer à próxima edição do embate direto, previsto para domingo (11).

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