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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:30

Lula vai aos debates no 2º turno, não sei dizer em quantos, afirma Edinho

Brazil's President and re-election candidate for the Workers' Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva gestures outside a polling station after casting his vote during the presidential election in Sao Bernardo do Campo, state of Sao Paulo, Brazil, on October 4, 2026. Brazilians head to the polls deeply polarized in a nail-biting first-round presidential election and under the shadow of US President Donald Trump, who has backed conservative candidates in recent elections in Latin America. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Brazil's President and re-election candidate for the Workers' Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva gestures outside a polling station after casting his vote during the presidential election in Sao Bernardo do Campo, state of Sao Paulo, Brazil, on October 4, 2026. Brazilians head to the polls deeply polarized in a nail-biting first-round presidential election and under the shadow of US President Donald Trump, who has backed conservative candidates in recent elections in Latin America. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Pablo PORCIUNCULA / AFP/ JC
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Agências
O presidente do PT, Edinho Silva, disse nesta segunda-feira, 5, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "quer muito ir aos debates" no segundo turno da campanha e pretende ir ao máximo de debates possível.
"Lula sempre defendeu os debates e ele vai aos debates no segundo turno. Não sei quantos convites vão chegar, mas dentro da possibilidade ele vai ao maior número possível de debates. Ele quer confrontar o projeto que ele representa e o que o Flávio representa. Lula quer muito ir aos debates fazer o confronto", disse, em entrevista à GloboNews.
No primeiro turno, Lula recusou os convites para os debates presidenciais. Não compareceu ao debate promovido pela Band no início da campanha. No fim, cancelou também a participação no debate da Globo. Este último acabou cancelado pela emissora após a desistência de Flávio Bolsonaro (PL) e de decisões judiciais sobre o evento.
Edinho também reconheceu um erro da campanha de Lula em relação à distribuição de materiais de campanha. O presidente do PT é o coordenador da campanha de Lula.
"A campanha cometeu um equívoco ao descentralizar a produção de materiais. Nós descentralizamos para que os Estados produzissem os materiais e conteúdo. Infelizmente isso não funcionou. Há Estados que têm estruturas e outros não. Cometemos um erro e corrigimos imediatamente", afirmou.
O presidente do PT, porém, disse que "o material do segundo turno já está em fase de produção e já está chegando aos Estados".

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