Lula vai aos debates no 2º turno, não sei dizer em quantos, afirma Edinho

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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:30
Brazil's President and re-election candidate for the Workers' Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva gestures outside a polling station after casting his vote during the presidential election in Sao Bernardo do Campo, state of Sao Paulo, Brazil, on October 4, 2026. Brazilians head to the polls deeply polarized in a nail-biting first-round presidential election and under the shadow of US President Donald Trump, who has backed conservative candidates in recent elections in Latin America. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)Pablo PORCIUNCULA / AFP/ JC