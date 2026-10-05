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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 12:34

Eleitor que faltou ao primeiro turno pode votar no segundo

De acordo com Tribunal Superior Eleitoral, cada turno de votação é uma eleição independente

De acordo com Tribunal Superior Eleitoral, cada turno de votação é uma eleição independente

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências

Mais de 33,4 milhões de eleitores deixaram de ir às urnas neste domingo (4), o que representou uma abstenção de 21,08%, a maior registrada em um primeiro turno de eleições gerais no país desde 1998, quando a Justiça Eleitoral registrou o percentual de 21,5%. Com um segundo turno confirmado para 25 de outubro, esse percentual pode mudar.

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