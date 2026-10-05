Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 19:16

Câmara terá ao menos 42 deputados oriundos de forças de segurança, e Senado, 9

Levantamento leva em consideração policiais militares e civis, membros das forças armadas, bombeiros militares e militares reformados

Levantamento leva em consideração policiais militares e civis, membros das forças armadas, bombeiros militares e militares reformados

Pedro França/Agência Senado/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A Câmara dos Deputados terá ao menos 42 parlamentares oriundos de forças de segurança durante a próxima legislatura, que vai de 2027 a 2030.
O levantamento cruzou a ocupação declarada pelos candidatos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com a relação dos eleitos e informações relativas a pleitos anteriores.

Notícias relacionadas