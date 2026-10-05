Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:45

Sete das 28 regiões do RS não elegeram deputados estaduais em 2026

Entre os 55 parlamentares, é possível ver força da Metade Norte do Estado e da área Metropolitana

Entre os 55 parlamentares, é possível ver força da Metade Norte do Estado e da área Metropolitana

Fernando Gomes/ALRS/JC
Compartilhe:
Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A representação das diferentes regiões gaúchas na Assembleia Legislativa demonstra uma disparidade entre áreas com maior ou menor articulação política. Entre os 55 deputados estaduais eleitos no domingo, 4 de outubro, a Região Metropolitana, por exemplo, liderou em números absolutos, elegendo 15 representantes.

Notícias relacionadas