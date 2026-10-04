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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 21:52

Assembleia Legislativa renova quase metade das vagas; PL consolida a maior bancada

Ascensão do PL, primeira travesti eleita e retorno do PSDB ao parlamento são novidades da legislatura

Ascensão do PL, primeira travesti eleita e retorno do PSDB ao parlamento são novidades da legislatura

Fernando Gomes/Agência ALRS/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Quase metade dos deputados estaduais que assumirão o mandato em janeiro de 2027 será de novidade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Dos 55 eleitos, 49% não haviam conquistado uma cadeira em 2022. A renovação, embora elevada, ficou ligeiramente abaixo da registrada na eleição anterior, quando 50,9% dos parlamentares eleitos eram estreantes.
A nova composição também altera a correlação de forças entre os partidos. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que tinha a maior bancada da Assembleia, com 11 cadeiras, perdeu uma vaga. O PSOL, por outro lado, ampliou sua representação para três parlamentares, com a eleição da vereadora de Porto Alegre Karen Santos.
Mesmo que a Federação Brasil da Esperança tivesse mantido as 11 cadeiras, porém, teria perdido o posto de maior bancada. O PL dobrou sua representação no Legislativo estadual, passando de seis para 12 deputados. A sigla também elegeu Luciano Zucco ao governo do Estado.
Entre os cinco candidatos mais votados para a Assembleia, três são do PL: Adri Cherini lidera, com 129.492 votos; Professor Cláudio Branchieri foi o quarto mais votado, com 123.437; e Comandante Nádia a quinta, com 111.341. O segundo lugar ficou com Delegado Zucco (Republicanos), irmão do governador eleito, que recebeu 128.599 votos. A terceira colocação foi de Luciana Genro (PSOL), representante mais votada da esquerda, com 127.601 votos.
A renovação do Legislativo estadual também terá impacto sobre a Câmara Municipal de Porto Alegre. Dos 12 vereadores que disputaram uma vaga na Assembleia, cinco foram eleitos: Natasha (PT), Karen Santos (PSOL), Comandante Nádia (PL), Moisés Barboza (PSDB) e Ramiro Rosário (Novo).
Natasha, que se identifica como travesti, fará história ao se tornar a primeira deputada estadual trans da Assembleia Legislativa gaúcha. Já Karen Santos contribuirá para a manutenção das duas cadeiras da bancada negra na Casa, que antes era composta por Matheus Gomes (PSOL), reeleito, e Laura Sito (PT), que disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não foi eleita.
Moisés Barboza, presidente do PSDB no Rio Grande do Sul e da Câmara Municipal de Porto Alegre, também marca o retorno do seu partido à Assembleia. Em 2022, a sigla havia elegido cinco deputados estaduais, em um cenário de forte desempenho de Eduardo Leite, então candidato à reeleição ao governo pela legenda.
Com a migração do governador para o PSD, os parlamentares tucanos também deixaram o partido em busca de novas siglas, fazendo com que o PSDB perdesse toda a sua representação na Assembleia. Agora, a legenda volta a ter ao menos um deputado estadual.
Embora a eleição tenha produzido uma taxa elevada de renovação em relação a 2022, parte dos eleitos já havia exercido o mandato em legislaturas recentes. É o caso de Rafael Braga (MDB), que era suplente e assumiu temporariamente a vaga de Juvir Costella (MDB), nomeado secretário estadual de Logística e Transportes no início do governo Eduardo Leite. Costella, desta vez, não conseguiu a reeleição.
Situação semelhante ocorreu com Halley Lino (PT), que assumiu a cadeira de Luiz Fernando Mainardi (PT) depois que o então deputado foi eleito prefeito de Bagé, em 2022. Dimas Costa (PSD), por sua vez, foi eleito após ter exercido temporariamente o mandato de Gaúcho da Geral (PSD), que deixou a Assembleia para integrar o governo Leite e também não conseguiu a reeleição.

Confira a nova composição da Assembleia Legislativa

Republicanos

  1. Delegado Zucco (Republicanos)*

  2. Sergio Peres (Republicanos)*

  3. Capitão Martim (Republicanos)*

  4. Elizandro Sabino (Republicanos)*

MDB

  1. Roberto Lucchese (MDB)

  2. Luciano Silveira (MDB)*

  3. Beto Fantinel (MDB)*

  4. Rafael Braga (MDB)

  5. Edivilson Brum (MDB)*

Partido Novo

  1. Ramiro Rosário (Novo)

PDT

  1. Eduardo Loureiro (PDT)

  2. Diego Picucha (PDT)*

  3. Tiago Cadó (PDT)*

  4. Gilmar Sossella (PDT) 

Podemos

  1. Ronaldo Santini (PODE)*

  2. Bruna Molz (PODE)

PL

  1. Adri Cherini (PL)

  2. Professor Cláudio Branchieri (PL)

  3. Comandante Nádia (PL)

  4. Paparico Bacchi (PL)*

  5. Scalco (PL)

  6. Kelly Moraes (PL)*

  7. Cláudio Tatsch (PL)

  8. Vanice de Matos (PL)*

  9. Daiane Mello (PL)

  10. Junior Fox (PL)

  11. Adriana Lara (PL)*

  12. Ali Klemt (PL)

PSD 

  1. Delegada Nadine (PSD)*

  2. Gio Krug (PSD)

  3. Ana Tarouco (PSD)

  4. Dimas Costa (PSD)

  5. Marcelo Arruda (PSD)

Federação PSDB/Cidadania

  1. Moisés Barboza (PSDB)

Federação PSOL/REDE

  1. Luciana Genro (PSOL)*

  2. Matheus Gomes (PSOL)*

  3. Karen Santos (PSOL)

Federação PT/PCdoB/PV

  1. Leonel Radde (PT)*

  2. Adão Pretto (PT)*

  3. Pepe Vargas (PT)*

  4. Natasha (PT)

  5. Jeferson Fernandes (PT)*

  6. Halley (PT)

  7. Humberto Matos (PCdoB)

  8. Sofia Cavedon (PT)*

  9. Zé Nunes (PT)*

  10. Miguel Rossetto (PT)*

Federação União Brasil/PP

  1. Guilherme Pasin (PP)*

  2. Joel Wilhelm (PP)*

  3. Dirceu Franciscon (União Brasil)*

  4. Marcus Vinícius (PP)*

  5. Ronize Damassini (PP)

  6. Luís Fernando Pires (PP)

  7. Nicole Weber Covatti (PP)

  8. Salmo (PP)

*Candidatos eleitos em 2022 e reeleitos em 2026

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