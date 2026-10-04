Assembleia Legislativa renova quase metade das vagas; PL consolida a maior bancada

Quase metade dos deputados estaduais que assumirão o mandato em janeiro de 2027 será de novidade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Dos 55 eleitos, 49% não haviam conquistado uma cadeira em 2022. A renovação, embora elevada, ficou ligeiramente abaixo da registrada na eleição anterior, quando 50,9% dos parlamentares eleitos eram estreantes.
A nova composição também altera a correlação de forças entre os partidos. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que tinha a maior bancada da Assembleia, com 11 cadeiras, perdeu uma vaga. O PSOL, por outro lado, ampliou sua representação para três parlamentares, com a eleição da vereadora de Porto Alegre Karen Santos.
Mesmo que a Federação Brasil da Esperança tivesse mantido as 11 cadeiras, porém, teria perdido o posto de maior bancada. O PL dobrou sua representação no Legislativo estadual, passando de seis para 12 deputados. A sigla também elegeu Luciano Zucco ao governo do Estado.
Entre os cinco candidatos mais votados para a Assembleia, três são do PL: Adri Cherini lidera, com 129.492 votos; Professor Cláudio Branchieri foi o quarto mais votado, com 123.437; e Comandante Nádia a quinta, com 111.341. O segundo lugar ficou com Delegado Zucco (Republicanos), irmão do governador eleito, que recebeu 128.599 votos. A terceira colocação foi de Luciana Genro (PSOL), representante mais votada da esquerda, com 127.601 votos.
A renovação do Legislativo estadual também terá impacto sobre a Câmara Municipal de Porto Alegre. Dos 12 vereadores que disputaram uma vaga na Assembleia, cinco foram eleitos: Natasha (PT), Karen Santos (PSOL), Comandante Nádia (PL), Moisés Barboza (PSDB) e Ramiro Rosário (Novo).
Natasha, que se identifica como travesti, fará história ao se tornar a primeira deputada estadual trans da Assembleia Legislativa gaúcha. Já Karen Santos contribuirá para a manutenção das duas cadeiras da bancada negra na Casa, que antes era composta por Matheus Gomes (PSOL), reeleito, e Laura Sito (PT), que disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não foi eleita.
Moisés Barboza, presidente do PSDB no Rio Grande do Sul e da Câmara Municipal de Porto Alegre, também marca o retorno do seu partido à Assembleia. Em 2022, a sigla havia elegido cinco deputados estaduais, em um cenário de forte desempenho de Eduardo Leite, então candidato à reeleição ao governo pela legenda.
Com a migração do governador para o PSD, os parlamentares tucanos também deixaram o partido em busca de novas siglas, fazendo com que o PSDB perdesse toda a sua representação na Assembleia. Agora, a legenda volta a ter ao menos um deputado estadual.
Embora a eleição tenha produzido uma taxa elevada de renovação em relação a 2022, parte dos eleitos já havia exercido o mandato em legislaturas recentes. É o caso de Rafael Braga (MDB), que era suplente e assumiu temporariamente a vaga de Juvir Costella (MDB), nomeado secretário estadual de Logística e Transportes no início do governo Eduardo Leite. Costella, desta vez, não conseguiu a reeleição.
Situação semelhante ocorreu com Halley Lino (PT), que assumiu a cadeira de Luiz Fernando Mainardi (PT) depois que o então deputado foi eleito prefeito de Bagé, em 2022. Dimas Costa (PSD), por sua vez, foi eleito após ter exercido temporariamente o mandato de Gaúcho da Geral (PSD), que deixou a Assembleia para integrar o governo Leite e também não conseguiu a reeleição.
Confira a nova composição da Assembleia Legislativa
Republicanos
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Delegado Zucco (Republicanos)*
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Sergio Peres (Republicanos)*
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Capitão Martim (Republicanos)*
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Elizandro Sabino (Republicanos)*
MDB
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Roberto Lucchese (MDB)
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Luciano Silveira (MDB)*
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Beto Fantinel (MDB)*
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Rafael Braga (MDB)
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Edivilson Brum (MDB)*
Partido Novo
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Ramiro Rosário (Novo)
PDT
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Eduardo Loureiro (PDT)
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Diego Picucha (PDT)*
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Tiago Cadó (PDT)*
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Gilmar Sossella (PDT)
Podemos
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Ronaldo Santini (PODE)*
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Bruna Molz (PODE)
PL
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Adri Cherini (PL)
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Professor Cláudio Branchieri (PL)
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Comandante Nádia (PL)
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Paparico Bacchi (PL)*
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Scalco (PL)
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Kelly Moraes (PL)*
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Cláudio Tatsch (PL)
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Vanice de Matos (PL)*
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Daiane Mello (PL)
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Junior Fox (PL)
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Adriana Lara (PL)*
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Ali Klemt (PL)
PSD
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Delegada Nadine (PSD)*
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Gio Krug (PSD)
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Ana Tarouco (PSD)
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Dimas Costa (PSD)
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Marcelo Arruda (PSD)
Federação PSDB/Cidadania
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Moisés Barboza (PSDB)
Federação PSOL/REDE
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Luciana Genro (PSOL)*
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Matheus Gomes (PSOL)*
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Karen Santos (PSOL)
Federação PT/PCdoB/PV
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Leonel Radde (PT)*
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Adão Pretto (PT)*
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Pepe Vargas (PT)*
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Natasha (PT)
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Jeferson Fernandes (PT)*
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Halley (PT)
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Humberto Matos (PCdoB)
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Sofia Cavedon (PT)*
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Zé Nunes (PT)*
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Miguel Rossetto (PT)*
Federação União Brasil/PP
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Guilherme Pasin (PP)*
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Joel Wilhelm (PP)*
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Dirceu Franciscon (União Brasil)*
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Marcus Vinícius (PP)*
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Ronize Damassini (PP)
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Luís Fernando Pires (PP)
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Nicole Weber Covatti (PP)
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Salmo (PP)
*Candidatos eleitos em 2022 e reeleitos em 2026