Assembleia Legislativa renova quase metade das vagas; PL consolida a maior bancada

Quase metade dos deputados estaduais que assumirão o mandato em janeiro de 2027 será de novidade na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Dos 55 eleitos, 49% não haviam conquistado uma cadeira em 2022. A renovação, embora elevada, ficou ligeiramente abaixo da registrada na eleição anterior, quando 50,9% dos parlamentares eleitos eram estreantes.

A nova composição também altera a correlação de forças entre os partidos. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que tinha a maior bancada da Assembleia, com 11 cadeiras, perdeu uma vaga. O PSOL, por outro lado, ampliou sua representação para três parlamentares, com a eleição da vereadora de Porto Alegre Karen Santos.

Mesmo que a Federação Brasil da Esperança tivesse mantido as 11 cadeiras, porém, teria perdido o posto de maior bancada. O PL dobrou sua representação no Legislativo estadual, passando de seis para 12 deputados. A sigla também elegeu Luciano Zucco ao governo do Estado.

Entre os cinco candidatos mais votados para a Assembleia, três são do PL: Adri Cherini lidera, com 129.492 votos; Professor Cláudio Branchieri foi o quarto mais votado, com 123.437; e Comandante Nádia a quinta, com 111.341. O segundo lugar ficou com Delegado Zucco (Republicanos), irmão do governador eleito, que recebeu 128.599 votos. A terceira colocação foi de Luciana Genro (PSOL), representante mais votada da esquerda, com 127.601 votos.

A renovação do Legislativo estadual também terá impacto sobre a Câmara Municipal de Porto Alegre. Dos 12 vereadores que disputaram uma vaga na Assembleia, cinco foram eleitos: Natasha (PT), Karen Santos (PSOL), Comandante Nádia (PL), Moisés Barboza (PSDB) e Ramiro Rosário (Novo).

Natasha, que se identifica como travesti, fará história ao se tornar a primeira deputada estadual trans da Assembleia Legislativa gaúcha. Já Karen Santos contribuirá para a manutenção das duas cadeiras da bancada negra na Casa, que antes era composta por Matheus Gomes (PSOL), reeleito, e Laura Sito (PT), que disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, mas não foi eleita.

Moisés Barboza, presidente do PSDB no Rio Grande do Sul e da Câmara Municipal de Porto Alegre, também marca o retorno do seu partido à Assembleia. Em 2022, a sigla havia elegido cinco deputados estaduais, em um cenário de forte desempenho de Eduardo Leite, então candidato à reeleição ao governo pela legenda.

Com a migração do governador para o PSD, os parlamentares tucanos também deixaram o partido em busca de novas siglas, fazendo com que o PSDB perdesse toda a sua representação na Assembleia. Agora, a legenda volta a ter ao menos um deputado estadual.

Embora a eleição tenha produzido uma taxa elevada de renovação em relação a 2022, parte dos eleitos já havia exercido o mandato em legislaturas recentes. É o caso de Rafael Braga (MDB), que era suplente e assumiu temporariamente a vaga de Juvir Costella (MDB), nomeado secretário estadual de Logística e Transportes no início do governo Eduardo Leite. Costella, desta vez, não conseguiu a reeleição.

Situação semelhante ocorreu com Halley Lino (PT), que assumiu a cadeira de Luiz Fernando Mainardi (PT) depois que o então deputado foi eleito prefeito de Bagé, em 2022. Dimas Costa (PSD), por sua vez, foi eleito após ter exercido temporariamente o mandato de Gaúcho da Geral (PSD), que deixou a Assembleia para integrar o governo Leite e também não conseguiu a reeleição.

Confira a nova composição da Assembleia Legislativa