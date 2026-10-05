Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 11:00

Presidente da Argentina parabeniza Flávio Bolsonaro por resultado eleitoral no Brasil

Javier Milei e Flávio Bolsonaro tem interesses em comum por suas ideologias políticas

Javier Milei e Flávio Bolsonaro tem interesses em comum por suas ideologias políticas

X/Reprodução/JC
Compartilhe:
JC
JC
O presidente da Argentina, Javier Milei, utilizou suas redes sociais para parabenizar o senador Flávio Bolsonaro pelo resultado obtido nas eleições do último domingo. Na mensagem, o chefe de Estado argentino, que é de direita, enfatizou a importância geopolítica da integração regional e defendeu o fortalecimento dos laços econômicos e institucionais entre as duas maiores economias da América do Sul.

Na publicação original, divulgada em inglês sob o título "Freedom Advances in Brazil" ("A Liberdade Avança no Brasil"), o líder argentino escreveu:

"Parabéns, caro amigo @FlavioBolsonaro, por esta eleição histórica contra o comunista Lula. O continente americano pertence aos cidadãos que querem viver em liberdade. Espero que em breve possamos começar a trabalhar juntos para que Argentina e Brasil continuem sendo grandes parceiros comerciais, culturais e políticos. As oportunidades para nossas nações, trabalhando juntas, são infinitas. VIVA A LIBERDADE, xxx...!!"

O aceno vindo de Buenos Aires reflete a intenção do governo vizinho em consolidar alianças políticas e ampliar os canais de diálogo com a oposição brasileira. Ao citar explicitamente a vertente comercial e cultural, a declaração sinaliza o interesse do país platino na preservação dos fluxos de comércio bilateral e em eventuais convergências na pauta de integração do Mercosul.

Notícias relacionadas