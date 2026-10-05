Com Flávio e Lula no 2º turno, veja quantos votos cada candidato à presidência recebeu nas eleições 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu às 2h58min desta segunda-feira (5) a apuração de votos pelo Brasil. Com 100% das seções totalizadas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) somou 56.104.503 votos (47,03% dos votos válidos) e o presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve 53.879.538 votos (45,16%), uma diferença entre eles de 2.224.965 votos (1,87 pontos percentuais). Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro.
Juntos, os demais candidatos ficaram com 9.316.747 votos (7,81% dos votos), distribuídos assim:
- Augusto Cury (Avante): 3.448.569 votos (2,89% dos votos válidos);
- Renan Santos (Missão): 2.675.887 votos (2,24%);
- Ronaldo Caiado (PSD): 2.605.148 votos (2,18%);
- Romeu Zema (Novo): 326.488 votos (0,27%);
- Samara Martins (UP): 122.911 votos (0,10%);
- Hertz Dias (PSTU): 43.103 votos (0,04%);
- Clariana Barão (DC): 40.043 votos (0,03%);
- Edmilson Costa (PCB): 22.693 votos (0,02%);
- Wilson Grassi (Democrata): 16.881 votos (0,01%);
- Rui Costa Pimenta (PCO): 15.024 votos (0,01%).
Ao todo, foram 119.300.788 votos válidos. O comparecimento foi de 125.275.835 eleitores, sendo, portanto, 2.300.798 votos em branco e 3.674.249 nulos.
Considerando o eleitorado apto de 158.745.502, a abstenção de 33.469.244 representa 21,08%, o maior porcentual desde a eleição de 1998 (21,49%).