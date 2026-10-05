Análise: Zucco é o governador eleito do RS com maior percentual desde a redemocratização

Com 58,05% dos votos válidos, o deputado federal Luciano Zucco (PL) se tornou o governador eleito em primeiro turno com maior percentual de votos na história do Rio Grande do Sul desde a redemocratização. O resultado não era definido no primeiro turno das eleições desde o pleito de 2010, quando Tarso Genro (PT) garantiu a vitória ao Palácio Piratini com 54,35%. Zucco superou a adversária Juliana Brizola (PDT), que ficou em segundo lugar com 31,65% dos votos, em coligação com o PT.
A confirmação do primeiro turno contrariou as pesquisas eleitorais que, durante quase todo o transcorrer da campanha, indicavam que a disputa iria para o segundo turno no Estado. Com o respaldo de 3.516.048 eleitores, Zucco terá como um dos seus principais desafios a retomada do pagamento da dívida do Estado com a União.
O passivo fechou 2025 com estoque de R$ 106,5 bilhões, e o pagamento está suspenso desde junho de 2024, em função da enchente daquele ano. A previsão é que as parcelas voltem a ser quitadas na metade de 2027.
Além do amplo apoio popular, Zucco garantiu também nesta eleição, um importante amparo político na Assembleia Legislativa, com a eleição de 26 deputados e deputadas de partidos integrantes da sua coligação, quase a metade das cadeiras em um universo de 55 cadeiras no Parlamento gaúcho.
*Paula Coutinho é editora de Política do JC