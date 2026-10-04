Silvana Covatti é a primeira vice-governadora do Rio Grande do Sul

Com a vitória de Luciano Zucco (PL)
para o governo do estado, Silvana Covatti (PP) se torna a primeira mulher a conquistar o cargo de vice-governadora
do Rio Grande do Sul. Ela também se torna a segunda mulher a ocupar o Palácio Piratini
.
Silvana Covatti é deputada estadual, tem 63 anos e é natural de Frederico Westphalen, na Região Norte do Rio Grande do Sul. Casada com o ex-deputado federal Vilson Covatti (PP), é mãe de Viviana, Luis Antônio, nome do deputado federal reeleito Covatti Filho (PP), presidente estadual do partido, e Francieli.
Silvana começou a atuar na política na assessoria do marido. Eleita pela primeira vez em 2006, cumpre seu quinto mandato na Assembleia Legislativa. Em 2010, foi a parlamentar estadual gaúcha mais votada, com 85.604 votos. Em 2014, voltaria a renovar o mandato, desta vez o terceiro, para o período de 2015 a 2018, quando foi a mais votada entre os concorrentes do seu partido, com 89.130 votos, e quarta posição entre os parlamentares eleitos.
Na legislatura, assumiu a presidência da Assembleia, sendo a primeira mulher na função. Chegou a assumir por cinco dias o governo do Estado, na ausência do então governador José Ivo Sartori (MDB) e do vice José Paulo Cairoli (PSD). Em 2018, foi novamente a parlamentar mais votada do partido, com mais de 75 mil votos. Em 2022, foi a quarta mais votada para a ALRS, com 82.717 votos.
Silvana é ainda presidente do Movimento Mulher Progressista Gaúcha e foi Procuradora da Mulher, na Assembleia em 2020.
Durante a comemoração da vitória no comitê da candidatura, ao ser questionada sobre as prioridades do mandato, destacou:
"Em todos os cantos do Estado em que nós fizemos o encontro de escuta, o primeiro lugar é saúde. Filas enormes, esperando cirurgias, exames. Segundo lugar é educação. Todas as regiões comentaram sobre a educação do nosso Estado, que é essa questão de os alunos, as crianças, os jovens chegarem no curso superior e não saberem interpretar um texto, fazer uma conta. Além disso, segurança pública e infraestrutura", completou.