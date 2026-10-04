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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 20:13

Com menos de 10% dos votos válidos, Gabriel Souza lamenta derrota nas eleições

Gabriel afirma que as pesquisas mais recentes contribuíram para um voto útil ao candidato do PL

Gabriel afirma que as pesquisas mais recentes contribuíram para um voto útil ao candidato do PL

Cássio Fonseca/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O candidato ao governo do Estado Gabriel Souza (MDB) ficou pelo caminho nas eleições 2026. Com apenas 8,40% dos votos válidos quando havia 91,50% das urnas apuradas, o emedebista, que compôs chapa com Ernâni Polo (PSD), candidato a vice-governador, ficou atrás de Juliana Brizola (PDT), com 31,88%, e, principalmente, de Luciano Zucco, eleito já no primeiro turno com 57,88%.

Neste domingo à noite, foram poucos os apoiadores de Gabriel que vieram ao comitê de campanha, no bairro São Geraldo, para a apuração dos votos. O clima sequer pôde ser classificado como cabisbaixo e o destaque ficou para um QG esvaziado. Com as primeiras parciais, o emedebista se distanciou da disputa pelo Palácio Piratini e o restante da contagem não surtiu qualquer efeito contrário.

O desfecho negativo seguiu a tendência das pesquisas recentes e contrariou o discurso da campanha de que uma virada rumo ao segundo turno estava se desenhando nos últimos dias. Após o resultado, Gabriel, que acompanhou a apuração com a família e aliados de chapa, veio ao comitê e concedeu coletiva de imprensa. Também estiveram presentes os candidatos ao Senado Federal Germano Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PSD), que ficaram com o 5º e 6º lugar, respectivamente.

“Fomos atropelados pela polarização”, disse Gabriel Souza, abatido pelo desempenho aquém do esperado. Ele conta que já telefonou para Zucco e garantiu que haverá uma transição tranquila e democrática para o novo governo.

Gabriel afirma que as pesquisas mais recentes contribuíram para um voto útil ao candidato do PL para que a fatura fosse liquidada no primeiro turno. Esses votos, inclusive, seriam destinados, em sua avaliação, à chapa do MBD e PSD, que conversa com o campo de centro-direita.

Para completar a noite, os fogos de artifício e os gritos em comemoração à eleição de Zucco podiam ser ouvidos por conta da proximidade dos dois comitês.

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