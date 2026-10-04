Com menos de 10% dos votos válidos, Gabriel Souza lamenta derrota nas eleições

O candidato ao governo do Estado Gabriel Souza (MDB)
ficou pelo caminho nas eleições 2026. Com apenas 8,40% dos votos válidos quando havia 91,50% das urnas apuradas
, o emedebista, que compôs chapa com Ernâni Polo (PSD), candidato a vice-governador, ficou atrás de Juliana Brizola (PDT), com 31,88%, e, principalmente, de Luciano Zucco, eleito já no primeiro turno com 57,88%
.
Neste domingo à noite, foram poucos os apoiadores de Gabriel que vieram ao comitê de campanha, no bairro São Geraldo, para a apuração dos votos. O clima sequer pôde ser classificado como cabisbaixo e o destaque ficou para um QG esvaziado
. Com as primeiras parciais, o emedebista se distanciou da disputa pelo Palácio Piratini e o restante da contagem não surtiu qualquer efeito contrário.
O desfecho negativo seguiu a tendência das pesquisas recentes e contrariou o discurso da campanha de que uma virada rumo ao segundo turno estava se desenhando nos últimos dias. Após o resultado, Gabriel, que acompanhou a apuração com a família e aliados de chapa, veio ao comitê e concedeu coletiva de imprensa. Também estiveram presentes os candidatos ao Senado Federal Germano Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PSD), que ficaram com o 5º e 6º lugar, respectivamente.“Fomos atropelados pela polarização”, disse Gabriel Souza
, abatido pelo desempenho aquém do esperado. Ele conta que já telefonou para Zucco e garantiu que haverá uma transição tranquila e democrática para o novo governo.
Gabriel afirma que as pesquisas mais recentes contribuíram para um voto útil ao candidato do PL para que a fatura fosse liquidada no primeiro turno. Esses votos, inclusive, seriam destinados, em sua avaliação, à chapa do MBD e PSD, que conversa com o campo de centro-direita.
Para completar a noite, os fogos de artifício e os gritos em comemoração à eleição de Zucco podiam ser ouvidos por conta da proximidade dos dois comitês.